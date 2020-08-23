Около посольства Беларуси в Москве задержали 11 человек

В Москве около белорусского посольства, где проходила акция солидарности с протестующими против официальных результатов выборов, задержали по меньшей мере 11 человек.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на задержанного, музыканта Олега Климова

Детали: Климов уточнил, что направлялся к посольству Беларуси, где проходила акция солидарности с протестующими. Полицейские не объяснили Климову причину задержания. Он предполагает, что поводом стала бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza.

Около 18:30 Климов сообщил ОВД-Инфо, что в автозак завели еще 10 человек и повезли в ОВД "Тверской".

Позже музыкант сообщил, что на задержанных составляют протоколы по статье о распитии алкоголя и курении в общественных местах (ст. 20.20 КоАП). При этом он подчеркивает, что по крайней мере его задержали по дороге к посольству Беларуси в трезвом состоянии.

Неизвестно, собирались ли другие задержанные участвовать в акции солидарности у посольства.

В 21:38 Климов сообщил, что вышел из отдела полиции, других задержанных также отпускают. Полицейские выписывают штрафы по статье 20.20 КоАП.

Климов добавил, что в отдел приезжали люди из неизвестного ведомства и спрашивали о гражданстве и прописке задержанных.