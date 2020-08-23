Лавров заявив, що РФ не проти будь-якого рішення керівництва Білорусі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не буде заперечувати проти будь-якого рішення, прийнятого керівництвом Білорусі щодо діалогу зі своїм населенням.

Джерело: Лавров на всеросійському молодіжному освітньому форумі "Територія смислів", передає ТАСС

Пряма мова: "Ми будемо не проти будь-якого рішення, яке прийме білоруське керівництво щодо діалогу зі своїм населенням".

"Але, коли Захід говорить, що тільки посередництво за участю західних країн буде ефективним, звичайно, у всіх свіжо в пам'яті, як це все було на Україні, де західне посередництво обернулося повною недоговороздатністю наших відповідних партнерів".

"Білорусь – братська для нас країна, і ми дуже хочемо бути корисними в нинішній ситуації".

Деталі: Лавров заявив, що ситуація в Білорусі явно нормалізується, але є бажаючі реалізувати український сценарій.

Пряма мова: "Білоруський народ сам вирішить, як йому виходити з цієї ситуації. Я думаю, що ті явні ознаки нормалізації обстановки вельми і вельми важливі. Одночасно знаю, що не всім це подобається, є бажаючі це нормальне, мирне русло, в якому зараз проходить розвиток подій в Білорусі, все-таки зробити насильницьким, спровокувати кров і все перевести на український сценарій".

"Наш підхід дуже простий: це внутрішня справа Білорусі. Білоруси самі цілком в змозі, будучи мудрим народом, впоратися з цією ситуацією. Головне – щоб не було провокування безладів ззовні".

Деталі: Лавров також заявив, що Росія вважає дуже перспективним діалог у Білорусі щодо реформи конституції республіки.

Олександр Лукашенко раніше заявляв про готовність віддати частину президентських повноважень, але тільки в рамках конституційної реформи. Нові вибори, за його словами, можливі лише після прийняття нової Конституції країни.

Лавров також заявив про відсутність свідчень застосування сили під час протестів у Білорусі після "сплеску насильства" в перші пару днів.

Пряма мова: "Після сплеску насильства в перші пару днів зараз немає жодних свідчень, що ці протести здійснюються із застосуванням сили. А деяким білоруським опозиціонерам, які живуть на Заході і звідти намагаються впливати на те, що відбувається у своїй країні, дуже хочеться, щоб було інакше: щоб була кров, щоб спровокувати реакцію силовиків білоруських, які зараз нікого не чіпають і не втручаються у проведення мирних демонстрацій".

"І представники опозиції, які сформували якусь Координаційну раду, і окремі країни Заходу, перш за все США, намагаються цю Координаційну раду виставити як легітимного партнера уряду Білорусі по переговорах. Вони незадоволені тим, що протест загалом не те що сходить нанівець поступово – принаймні, не стає більш масовим і гучним. І незадоволені тим, що ці протести мирні".