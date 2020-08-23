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Лавров заявил, что РФ не против любого решения руководства Беларуси

Воскресенье, 23 августа 2020, 22:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси в отношении диалога со своим населением.

Источник: Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", передает ТАСС

Прямая речь: "Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением".

"Но, когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров".

"Беларусь – братская для нас страна, и мы очень хотим быть полезными в нынешней ситуации"

Детали: Лавров заявил, что ситуация в Беларуси явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий.

Прямая речь: "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

"Наш подход очень простой: это внутреннее дело Беларуси. Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. Главное – чтобы не было провоцирования беспорядков извне".

Детали: Лавров также заявил, что Россия считает весьма перспективным диалог в Беларуси по реформе конституции республики.

Лукашенко ранее заявлял о готовности отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции страны.

Лавров также заявил об отсутствии свидетельств применения силы во время протестов в Беларуси после имевшего места "всплеска насилия" в первые пару дней.

Прямая речь: "После всплеска насилия в первые пару дней сейчас нет каких-либо свидетельств, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе: чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций".

"И представители оппозиции, которые сформировали некий Координационный совет, и отдельные страны Запада, прежде всего США, пытаются этот Координационный совет выставить как легитимного партнера правительства Беларуси по переговорам. Они недовольны тем, что протест, в общем-то, не то что сходит на нет постепенно – по крайней мере, не становится более массовым и громким. И недовольны тем, что эти протесты мирные".

Темы: ЛавровРосcияБеларусь


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