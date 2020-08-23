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Прикордонна служба запевнила, що надійно охороняє кордон із Білоруссю

Неділя, 23 серпня 2020, 22:43
Прикордонна служба запевнила, що надійно охороняє кордон із Білоруссю
фото ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляє, що в українських прикордонників достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю.

Джерело: Дейнеко під час перебування на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Київської та Чернігівської областей, повідомляє сайт ДПСУ

 
Всі фото - ДПСУ

Пряма мова: "Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наша головна задача залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації".

"На даний час підрозділи прикордонної служби України охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Ми залучили додаткові сили та засоби, аби забезпечити належний захист кордону. Ці заходи спрямовані, в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною".

Деталі: Дейнеко додав, що українськими прикордонниками на кордоні з Білоруссю активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів. Крім того, залучено необхідні резерви, в тому числі катери "Safe Boat 27" мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", що були отримані в рамках міжнародної технічної допомоги. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів.

 

Він повідомив, що щоденно прикордонники забезпечують оформлення близько 5 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України. При цьому на даний момент на кордоні з Білоруссю загалом функціонує 7 пунктів пропуску. Ще більше – 10 пунктів пропуску наразі тимчасово закриті рішенням уряду України з березня місяця у зв’язку з заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

 

Окремо наголошувалося, що ділянці кордону з Білоруссю не притаманний рух незаконних мігрантів, проте за 7 місяців цього року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Натомість зафіксовано і припинено близько 400 спроб незаконного переміщення товарів, серед яких переважають тютюнові вироби та товари народного споживання. Також виявлено 40 одиниць зброї, більшість з якої – холодна.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакордонБілорусь
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