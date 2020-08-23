Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пограничная служба уверяет, что надежно охраняет границу с Беларусью

Воскресенье, 23 августа 2020, 22:43
фото ГПСУ

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявляет, что у украинских пограничников достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью.

Источник: Дайнеко во время пребывания на украинском-белорусском участке границы в пределах Киевской и Черниговской областей, сообщает сайт ГПСУ

 

Прямая речь: "Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации".

"В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены, в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной".

Детали: Дейнеко добавил, что украинскими пограничниками на границе с Беларусью активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "ДОЗОР", полученные в рамках международной технической помощи. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

 

Он сообщил, что ежедневно пограничники обеспечивают оформление около 5000 человек на въезд и выезд из Украины. При этом на данный момент на границе с Беларусью в целом функционирует 7 пунктов пропуска. Еще больше – 10 пунктов пропуска временно закрыты решением правительства Украины с марта в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

 

Отдельно отмечалось, что участку границы с Беларусью не свойственно движение незаконных мигрантов, однако за 7 месяцев этого года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, среди которых преобладают табачные изделия и товары народного потребления. Также обнаружено 40 единиц оружия, большинство из которого – холодное.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоПротестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом

фото, видеоМинск: силовики окружили стелу, протестующие подошли вплотную

МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы

Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией

видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика

Все новости...
Пограничная служба
Ситуация на границе с Беларусью спокойная, никакой военной техники - пограничники
В Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря
Из Беларуси в Украину везли рекордную партию контрабандных сигарет
Последние новости
22:43
Пограничная служба уверяет, что надежно охраняет границу с Беларусью
22:27
Лавров заявил, что РФ не против любого решения руководства Беларуси
22:02
Около посольства Беларуси в Москве задержали 11 человек
21:25
У Лукашенко заявили, что он был во Дворце независимости во время "штурма"
20:44
В Минске начались перебои с интернетом: "по требованию госорганов"
19:57
видео, обновленоПротестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом
19:39
Катастрофа МАУ в Иране: Украина потребует гарантий неповторения
18:34
Заместитель Помпео едет в Киев, Вильнюс и Москву
18:21
Шеф дипломатии ЕС: Мы не хотим создавать из Беларуси вторую Украину
17:56
фото, видеоМинск: силовики окружили стелу, протестующие подошли вплотную
Все новости...