Пограничная служба уверяет, что надежно охраняет границу с Беларусью

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявляет, что у украинских пограничников достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью.

Источник: Дайнеко во время пребывания на украинском-белорусском участке границы в пределах Киевской и Черниговской областей, сообщает сайт ГПСУ

Прямая речь: "Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации".

"В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены, в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной".

Детали: Дейнеко добавил, что украинскими пограничниками на границе с Беларусью активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "ДОЗОР", полученные в рамках международной технической помощи. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Он сообщил, что ежедневно пограничники обеспечивают оформление около 5000 человек на въезд и выезд из Украины. При этом на данный момент на границе с Беларусью в целом функционирует 7 пунктов пропуска. Еще больше – 10 пунктов пропуска временно закрыты решением правительства Украины с марта в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Отдельно отмечалось, что участку границы с Беларусью не свойственно движение незаконных мигрантов, однако за 7 месяцев этого года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, среди которых преобладают табачные изделия и товары народного потребления. Также обнаружено 40 единиц оружия, большинство из которого – холодное.