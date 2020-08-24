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Президент і експрезиденти Литви взяли участь в акції на підтримку Білорусі

Понеділок, 24 серпня 2020, 00:14
Президент і експрезиденти Литви взяли участь в акції на підтримку Білорусі
twitter.com/Grybauskaite_LT

У неділю ввечері в Литві пройшла акція "Шлях свободи" – майже 50 тисяч осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю на знак солідарності з протестувальниками в цій країні.

Джерело: Delfi, Радіо Свобода

 
фото Delfi

Деталі: Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Валдас Адамкус і Даля Грібаускайте, голова сейму Вікторас Пранцкетіс, міністри, члени сейму, мери та інші.

Протяжність живого ланцюга під час акції "Шлях свободи" склала 32 км – від Кафедральній площі у Вільнюсі до меморіалу в Мядінінкай на кордоні з Білоруссю.

Багато людей були одягнені в біле, тримали в руках прапори Литви або національні прапори Білорусі, квіти – гладіолуси.

 

Над "Шляхом свободи" летіли десятки малих літаків, по дорозі їхала колона мотоциклів, велосипедисти.

 

З Кафедральної площі в небо була піднята повітряна куля з 15-метровим національним прапором Білорусі.

 

У неділю приблизно о 30 державах відбулися символічні акції на підтримку протестувальників у Білорусі.

 

Разом з тим, як повідомляє Радіо Свобода, у центрі Києва кілька сотень людей також вийшли на акцію на знак солідарності з протестувальниками в Білорусі.

 
Радіо Свобода

Учасники акції утворили живий ланцюг, після чого пройшли маршем центральними вулицями Києва – від посольства Білорусі в Україні до Майдану Незалежності.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваКиївакціїБілорусь
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