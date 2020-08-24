Президент и экс-президенты Литвы приняли участие в акции в поддержку Беларуси

В воскресенье вечером в Литве прошла акция "Путь свободы" — почти 50 тысяч человек взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до находящейся у границы с Беларусью деревни Мядининкай в знак солидарности с протестующими в этой стране.

Источник: Delfi, Радио Свобода

фото Delfi

Детали: В мероприятии участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма, мэры и др.

Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км – от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Беларусью.

Многие люди были одеты в белое, держали в руках флаги Литвы или национальные флаги Беларуси, цветы – гладиолусы.

Над "Путем свободы" летели десятки малых самолетов, по дороге ехала колонна мотоциклов, велосипедисты.

С Кафедральной площади в небо был поднят воздушный шар с 15-метровым национальным флагом Беларуси.

В воскресенье примерно в 30 государствах состоялись символические акции в поддержку протестующих в Беларуси.

Вместе с тем, как сообщает Радио Свобода, в центре Киева несколько сотен людей также вышли на акцию в знак солидарности с протестующими в Беларуси.

Радио Свобода

Участники акции образовали живую цепь, после чего прошли маршем по центральным улицам Киева – от посольства Беларуси в Украине до Майдана Незалежности.