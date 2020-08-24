Черговий антирекорд на Буковині: Нових заражень в 6 рази більше, ніж кількість одужань

23 серпня в Чернівецькій області зафіксували 241 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 39 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "259 буковинців уже померли від COVID-19. Знаю, що дехто вважає – це небагато. Адже в області нас близько 900 тисяч. Але хочу нагадати, що у бойовій роті – від 120 до 150 вояків. Отже майже дві роти ми втратили на цій війні із хворобою. Тому закликаю не робити поверхових висновків і пам’ятати про цінність людського життя".

Деталі: Напередодні Осадчук повідомив, що "деякі госпітальні бази (Чернівецькій області - ред УП) завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%", а кількість місць у реанімаціях "на жаль, обмежена".

Що передувало: В Чернівецькій області останні два тижні спостерігається збільшення кількості заражень коронавірусом. На початку серпня щодні діагностували близько ста нових заражень COVID-19.

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