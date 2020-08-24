Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Очередной антирекорд на Буковине: Новых заражений в 6 раза больше, чем количество выздоровлений

Понедельник, 24 августа 2020, 00:30
Очередной антирекорд на Буковине: Новых заражений в 6 раза больше, чем количество выздоровлений

23 августа в Черновицкой области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 39 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "259 буковинцев уже умерли от COVID-19. Знаю, что некоторые считают - это немного. Ведь в области нас около 900 000. Но хочу напомнить, что в боевой роте - от 120 до 150 солдат. Итак почти две роты мы потеряли на этой войне с болезнью. Поэтому призываю не делать поверхностных выводов и помнить о ценности человеческой жизни".

Детали: Накануне Осадчук сообщил, что "некоторые госпитальные базы (Черновицкой области - ред УП) загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", а количество мест в реанимации "к сожалению, ограничено".

Что предшествовало: В Черновицкой области последние две недели наблюдается увеличение количества заражений коронавирусом. В начале августа ежедневно диагностировали около ста новых заражений COVID-19.

 

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: