Очередной антирекорд на Буковине: Новых заражений в 6 раза больше, чем количество выздоровлений

23 августа в Черновицкой области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 39 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "259 буковинцев уже умерли от COVID-19. Знаю, что некоторые считают - это немного. Ведь в области нас около 900 000. Но хочу напомнить, что в боевой роте - от 120 до 150 солдат. Итак почти две роты мы потеряли на этой войне с болезнью. Поэтому призываю не делать поверхностных выводов и помнить о ценности человеческой жизни".

Детали: Накануне Осадчук сообщил, что "некоторые госпитальные базы (Черновицкой области - ред УП) загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", а количество мест в реанимации "к сожалению, ограничено".

Что предшествовало: В Черновицкой области последние две недели наблюдается увеличение количества заражений коронавирусом. В начале августа ежедневно диагностировали около ста новых заражений COVID-19.

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