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Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию

Понедельник, 24 августа 2020, 01:23
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию

Доверенное лицо экс кандидата в президенты Светланы Тихановськои, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.

Источник: Ковалькова в Facebook

Прямая речь: "Сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народ. Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только одного, что он наконец ушел.

Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию".

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Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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