Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию

Доверенное лицо экс кандидата в президенты Светланы Тихановськои, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.

Источник: Ковалькова в Facebook

Прямая речь: "Сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народ. Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только одного, что он наконец ушел.

Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию".

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