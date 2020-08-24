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Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення

Понеділок, 24 серпня 2020, 09:49
Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ті, хто без бою віддав частину української території, мають давати свідчення.

Джерело: промова президента до Дня Незалежності на Софійській площі у Києві

Пряма мова: "Ми будуємо саме таку країну, країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує – агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в космос та на честь кого назвати збудований корвет.

Всіх, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку крану, ласкаво просимо, долучайтеся. Іншим велике прохання – не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це та не плутайтесь, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед".

Деталі: Зеленський наголосив, що українці не повинні нікому давати шансу посіяти між ними розбрат – "ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям, тим, що обкрадали нашу маму Україну багато років, бо ніколи не вважали її рідною".

Він зазначив, що влада робить усе, щоб окуповані території України повернулися в країну, яку вони не впізнають, "країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром територій, хоча ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо".

Президент розповів, що кожний його ранок починається з смс від Генштабу про кількість поранених та загиблих за добу.

Пряма мова: "Цифри бувають різні, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим – поранених нуль, загиблих нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий".

"У 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю Незалежності ми всі просимо Бога про одне – нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, роки століттями, а потім тисячоліттями миру, злагоди і процвітання української землі. І ми віримо, що це точно настане".

Деталі: Разом з тим, Зеленський підкреслив важливість боротьби з коронавірусом і дотримання правил безпеки.

Пряма мова: "Тоді обов'язково настане день, коли за радісним смс від Генштабу буде не менш радісне від міністра охорони здоров'я: за добу в Україні захворіло нуль, померло нуль".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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