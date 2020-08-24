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Зеленский: Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

Понедельник, 24 августа 2020, 09:49

Президент Владимир Зеленский отмечает, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

Источник: речь президента ко Дню Независимости

Прямая речь: "Мы строим именно такую ​​страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет.

Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую ​​крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед".

дополняется

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийДень Независимости


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