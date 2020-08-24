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Зеленський розповів, коли в Україні буде військовий парад

Понеділок, 24 серпня 2020, 10:13

Президент Володимир Зеленський наголошує, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Джерело: промова президента до Дня Незалежності

Пряма мова: "Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком.

А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках.

Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію.

А парад у нас обов'язково буде в майбутньому – парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир. Ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність".

Деталі: Після промови президента на Софійській площі розпочалося вручення державних нагород.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийДень Незалежності


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