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Зеленский рассказал, когда в Украине будет военный парад

Понедельник, 24 августа 2020, 10:13
Зеленский рассказал, когда в Украине будет военный парад
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Источник: речь президента ко Дню Независимости

Прямая речь: "Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику.

А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках.

Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию.

А парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость".

Детали: После речи президента на Софийской площади началось вручение государственных наград.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийДень Независимости
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