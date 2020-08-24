У Києві "замінували" метро "Хрещатик", аеропорт, магазини й мости

Станція метро "Хрещатик" у Києві та пересадка на станцію "Майдан Незалежності" була зачинена через анонімне повідомлення про мінування.

Джерело: Київський метрополітен, Нацполіція

Дослівно: "Станцію "Хрещатик" + пересадку зачинено для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування".

Деталі: Пізніше в метрополітені повідомили, що станцію "Хрешатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено, метро працює у звичайному режимі.

Разом з тим, у Нацполіції повідомили, що до столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності".

Дослівно поліція: Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена.

Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності" жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено. Перевірка інших об'єктів триває".