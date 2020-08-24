В Киеве "заминировали" метро "Крещатик", аэропорт, магазины и мосты

Станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" была закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.

Источник: Киевский метрополитен, Нацполиция

Дословно: "Станция "Крещатик" + пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании".

Детали: Позже в метрополитене сообщили, что станция "Хрешатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено, метро работает в обычном режиме.

В то же время, в Нацполиции сообщили, что в столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан независимости".

Дословно полиция: "Во время отработки сообщение о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту "Киев" взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена.

Кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости" никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено. Проверка других объектов продолжается".