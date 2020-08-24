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Зеленський нагородив DZIDZIO, Міхалка і заступника голови Меджлісу

Понеділок, 24 серпня 2020, 11:51
скріншот відео

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.

Джерело: трансляція нагородження на Софійській площі у Києві Офісу президента

Деталі: Перед виступом президента до Дня Незалежності Михайло Хома виконав гімн України.

Вручаючи йому нагороду, Зеленський сказав: "Я тебе вітаю. Гімн, звичайно, це вищий пілотаж".

Нагороджуючи Міхалка, президент сказав: "Дякую тобі, ти молодець".

Крім того, орденом за заслуги 3 ступеня нагороджено першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Ведучий церемонії зазначив, що Джелялов наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму, і нагороду йому буде передано.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийнагородиМеджлісмузика


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