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Зеленський нагородив DZIDZIO, Міхалка і заступника голови Меджлісу

Понеділок, 24 серпня 2020, 11:51
Зеленський нагородив DZIDZIO, Міхалка і заступника голови Меджлісу
скріншот відео

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.

Джерело: трансляція нагородження на Софійській площі у Києві Офісу президента

Деталі: Перед виступом президента до Дня Незалежності Михайло Хома виконав гімн України.

Вручаючи йому нагороду, Зеленський сказав: "Я тебе вітаю. Гімн, звичайно, це вищий пілотаж".

Нагороджуючи Міхалка, президент сказав: "Дякую тобі, ти молодець".

Крім того, орденом за заслуги 3 ступеня нагороджено першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Ведучий церемонії зазначив, що Джелялов наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму, і нагороду йому буде передано.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийнагородиМеджлісмузика
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