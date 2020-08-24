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Зеленский наградил DZIDZIO, Михалка и зампредседателя Меджлиса

Понедельник, 24 августа 2020, 11:51
скриншот видео

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.

Источник: трансляция награждения на Софийской площади в Киеве Офиса президента

Детали: Перед выступлением президента ко Дню Независимости Михаил Хома исполнил гимн Украины.

Вручая ему награду, Зеленский сказал: "Я тебя поздравляю. Гимн, конечно, это высший пилотаж".

Награждая Михалка, президент сказал: "Спасибо тебе, ты молодец".

Кроме того, орденом за заслуги 3 степени награжден первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Ведущий церемонии отметил, что Джелялов сейчас находится во временно оккупированном Крыму, и награда ему будет передана.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийнаградыМеджлисмузыка


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