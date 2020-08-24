Кулеба: Німеччина та Франція підтримали ініціативу про "нормандську зустріч" на рівні глав МЗС

Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом.

"Я вдячний міністру Маасу та французькому колезі Іву Ле Дріану за те, що вони підтримали мою проозицію провести зустріч міністрів закордонних справ, вже другу… Сьогодні ми обговорили шлях підготовки до неї. У нас є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться у повноцінному чотиристоронньому стор форматі і до нас приєднається глава МЗС РФ", - повідомив Дмитро Кулеба.

Зустріч може відбутися орієнтовно у вересні.

За його словами, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров не висуває якихось додаткових передумов для її проведення. "Ми всі налаштовані на одне: щоб ця зустріч була змістовною, щоб ми говорили по суті і шукали конкретні рішення", - розповів Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що останнім часом вдалося досягнути прогресу на мінському треку, у нормандському форматі. "Наша задача як міністрів - підтримувати цю динаміку і рухати справу вперед до наступного берлінського саміту наших лідерів і до повного припинення агресії на Сході України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Кремлі підтвердили ймовірність зустрічі у "нормандському форматі" на рівні радників 28 серпня.

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