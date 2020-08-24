Кулеба: Германия и Франция поддержали инициативу о "нормандской" встрече на уровне глав МИД

Германия и Франция поддержали инициативу Украины о "нормандской" встрече на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Я благодарен министру Маасу и французскому коллеге Иву Ле Дриану за то, что они поддержали мое предложение провести встречу министров иностранных дел, уже вторую ... Сегодня мы обсудили путь подготовки к ней. У нас есть все основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате и к нам присоединится глава МИД РФ", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Встреча может состояться ориентировочно в сентябре.

Дмитрий Кулеба добавил, что в последнее время удалось достичь прогресса на "минском треке" и в нормандском формате. "Наша задача как министров - поддерживать эту динамику и двигаться вперед, к следующему берлинскомусаммиту наших лидеров и до полного прекращения агрессии на Востоке Украины", - отметил он.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили вероятность встречи в "нормандском формате" на уровне советников 28 августа.

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