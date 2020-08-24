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Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі

Понеділок, 24 серпня 2020, 13:43

Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Сході України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, можливо навіть з 2014 року. Мова про те, щоб закріпити і посилити його", - зазначив Гайко Маас.

Він додав, що завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування.

"Якщо активно над цим працювати, у нас з’явиться можливість обговорити політичні питання - так звану "формулу Штайнмаєра", коли відбудуться місцеві вибори, яким чином відбудеться передача контролю над кордоном",  - додав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що прогрес у перемовинах можливий лише тоді, коли працюють усі залучені в нього елементи - Тристороння контактна група, глави МЗС, радники лідерів держав та самі лідери. 

"За останні місяці відбувся активний рух на всіх цих рівнях… В цілому режим припинення вогню тримається і відсутність вбитих та поранених є доказом цього", - зазначив Дмитро Кулеба.

При цьому, наголосив він, "ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві".

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Теми: НімеччинаДонбас


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