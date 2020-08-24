Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе

Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Востоке Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Перемирие соблюдается и больше и дольше, чем было в прошлом, возможно даже с 2014 года. Речь о том, чтобы закрепить и усилить его", - отметил Гайко Маас.

Он добавил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в процессе обмена пленными, разминировании, создании дополнительных пунктов пересечения линии столкновения.

"Если активно над этим работать, у нас появится возможность обсудить политические вопросы - так называемую" формулу Штайнмайера ", когда состоятся местные выборы, каким образом состоится передача контроля над границей", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прогресс в переговорах возможен лишь тогда, когда работают все вовлечены в него элементы - Трехсторонняя контактная группа, главы МИД, советники глав государств и сами лидеры.

"За последние месяцы произошло активное движение на всех этих уровнях ... В целом режим прекращения огня держится и отсутствие убитых и раненых является доказательством этого", - отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, отметил он, "ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве".

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