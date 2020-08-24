Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе

Понедельник, 24 августа 2020, 13:43

Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Востоке Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Перемирие соблюдается и больше и дольше, чем было в прошлом, возможно даже с 2014 года. Речь о том, чтобы закрепить и усилить его", - отметил Гайко Маас.

Он добавил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в процессе обмена пленными, разминировании, создании дополнительных пунктов пересечения линии столкновения.

"Если активно над этим работать, у нас появится возможность обсудить политические вопросы - так называемую" формулу Штайнмайера ", когда состоятся местные выборы, каким образом состоится передача контроля над границей", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прогресс в переговорах возможен лишь тогда, когда работают все вовлечены в него элементы - Трехсторонняя контактная группа, главы МИД, советники глав государств и сами лидеры.

"За последние месяцы произошло активное движение на всех этих уровнях ... В целом режим прекращения огня держится и отсутствие убитых и раненых является доказательством этого", - отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, отметил он, "ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве".

Читайте также: Новый ультиматум для Ермака: что требует Кремль в обмен на тишину на Донбассе.

Темы: ГерманияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства

В Минске задержали членов Координационного совета

Зеленский наградил DZIDZIO, Михалка и зампредседателя Меджлиса

фото, видеоВетераны проводят марш в центре Киева

Зеленский: Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

За воскресенье коронавируса в Украине обнаружили меньше

Все новости...
Германия
Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный
В Германии впервые с апреля более 2 тысяч заражений COVID-19 за сутки
Навальный уже в Берлине, состояние стабильное
Последние новости
14:21
В Германии заявили, что есть вероятность отравления Навальный
13:51
Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию
13:43
Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе
13:22
Протесты в Беларуси: МВД составило 79 протоколов, насчитало 20 тысяч людей
12:52
"Укрэксимбанк" выплатил третий транш финансирования Укравтодору
12:43
Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства
12:32
Кулеба: Германия и Франция поддержали инициативу о "нормандской" встрече на уровне глав МИД
12:12
В Минске задержали членов Координационного совета
11:51
Зеленский наградил DZIDZIO, Михалка и зампредседателя Меджлиса
11:35
Министр финансов Германии раскритиковал безусловный базовый доход
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!