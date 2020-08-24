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Лукашенко вирішив звільняти вчителів, які не поділяють ідеологію

Понеділок, 24 серпня 2020, 13:51
БЕЛТА

Олександр Лукашенко, виконуючий обов'язки президента Білорусі, заявив, що у школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію.

Джерело: Лукашенко в понеділок, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, передає БЕЛТА

Деталі: Він зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.

Пряма мова: "І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно".

"Захистіть вчителів від усяких нападок. Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів".

"Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися".

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"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: Лукашенкоосвіта


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