Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию
Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что в школах страны не должно быть учителей, которые не разделяют государственную идеологию.
Источник: Лукашенко в понедельник, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БЕЛТА
Детали: Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
Прямая речь: "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно".
"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей".
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".
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Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.