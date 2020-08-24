Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что в школах страны не должно быть учителей, которые не разделяют государственную идеологию.

Источник: Лукашенко в понедельник, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БЕЛТА

Детали: Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

Прямая речь: "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно".

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей".

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".

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