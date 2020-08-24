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Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию

Понедельник, 24 августа 2020, 13:51
Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию
БЕЛТА

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что в школах страны не должно быть учителей, которые не разделяют государственную идеологию.

Источник: Лукашенко в понедельник, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БЕЛТА

Детали: Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

Прямая речь: "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно".

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей".

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".

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"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

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Темы: Лукашенкообразование
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