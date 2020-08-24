Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США продовжать наполягати, щоб РФ повернула Україні контроль над її територією

Понеділок, 24 серпня 2020, 15:13
США продовжать наполягати, щоб РФ повернула Україні контроль над її територією

США продовжать наполягати, щоб Росія повернула Україні контроль над усією її територією у міжнародно визнаних кордонах. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у привітаннях до Дня незалежності від президента США Дональда Трампа та Держдепу.

"Наша підтримка вільної, стійкої та незалежної України залишається непохитною. Ми залишаємося відданими дипломатичним зусиллям задля зупинення триваючої російської агресії на Сході України. Як ми зазначили у Кримській декларації, США не визнає спробу Росії анексувати Крим і продовжуватиме цю політику, доки Росія не передасть Україні повний контроль над всією її територією", - заявляє держсекретар Майк Помпео у вітанні оприлюдненому на сайті Держдепу.

Він додає, що США продовжать підтримувати українських урядовців та громадянське суспільство, які просувають найважливіші реформи, що сприятимуть економічному зростанню, безпеці та верховенству права.  

Дональд Трамп у вітанні, яке оприлюднила пресслужба Офісу президента України, відзначає, що Україна "продовжує сміливо протистояти російській агресії"  і що США продовжать непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Він додає, що "аплодує зусиллям України щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією".

"США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців – чи то в уряді, бізнесі, чи у громадянському суспільстві, – чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України", – цитує Дональда Трампа Офіс президента України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: