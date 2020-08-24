США продолжат настаивать, чтобы РФ вернула Украине контроль над ее территорией

США продолжат настаивать, чтобы Россия вернула Украине контроль над всей ее территорией в международно признанных границах.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в поздравлениях ко Дню независимости от президента США Дональда Трампа и Госдепа.

"Наша поддержка свободной, устойчивой и независимой Украины остается непоколебимой. Мы остаемся преданными дипломатическим усилиям для остановки продолжающейся российской агрессии на Востоке Украины. Как мы отметили в Крымской декларации, США не признает попытку России аннексировать Крым и будет продолжать эту политику, пока Россия не передаст Украине полный контроль над всей ее территорией", - заявляет госсекретарь Майк Помпео в приветствии, обнародованном на сайте Госдепа.

Он добавляет, что США продолжат поддерживать украинских должностных лиц и гражданское общество, которые продвигают важнейшие реформы, способствующие экономическому росту, безопасности и верховенству права в стране.

Дональд Трамп в приветствии, обнародованном пресс-службой Офиса президента Украины, отмечает, что Украина "продолжает смело противостоять российской агрессии" и что США продолжат непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

Он добавляет, что "аплодирует усилиям Украины по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией".

"США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев, будь то в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, чьи усилия способствуют верховенству права, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", - цитирует Офис президента приветствие Дональда Трампа.