У Кремлі вважають, що опозиція Білорусі не хоче співпрацювати з РФ, там заперечують

У Кремлі заявили, що їм більше імпонують білоруські політики, націлені на співпрацю з Росією, а програма Координаційної ради опозиції має іншу спрямованість.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Ми точно поки не знаємо платформу і вимоги (Координаційної ради) опозиції... Ми бачили якісь тексти, які були доступні у ЗМІ, вони досі доступні, проєкти текстів і так далі. Вони були, напевно, текстами, де в мінімальному ступені декларувалися наміри на продовження союзницьких відносин".

"Звичайно, нам більше імпонують ті політики в Білорусі, які виступають за послідовне продовження лінії на союзницькі відносини, взаємовигідне партнерство між двома братніми країнами".

Деталі: На уточнююче запитання, чи не йдеться, простіше кажучи, про Олександра Лукашенка, Пєсков сказав: "А простіше говорити не треба. Треба говорити, як є – це ті політики, які є прихильниками розвитку наших двосторонніх відносин. Вони нам імпонують більше".

Пєсков заявив, що Росія не веде переговорів із Координаційною радою білоруської опозиції, оскільки подібного роду контакти означали б втручання у внутрішні справи цієї країни. Прес-секретар президента РФ нагадав, що Москва критикує "тих, хто так робить".

Він зазначив, що випадки застосування насильства місцевими силовиками по відношенню до протестувальників є внутрішньою справою Білорусі, і Росія не буде втручатися в ситуацію.

Разом з тим, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи заяву Пєскова, зазначив, що рада не приймала і не планує приймати будь-яких документів про незацікавленість співпраці з РФ.

Пряма мова Латушка: "Я хотів би, відповідаючи на висловлювання наших колег в РФ, наших друзів, може, правильно сказати, не колег, а саме друзів в РФ, відзначити: Координаційна рада ніколи не розглядала і не приймала, і не планує приймати документів, які б говорили про те, що ми не зацікавлені в розвитку відносин з РФ".

"Я переконаний, що сьогодні в Білорусі немає політичної сили, яка би пропонувала будь-яким чином погіршити відносини з Російською Федерацією".