В Кремле считают, что оппозиция Беларуси не хочет сотрудничать с РФ, там отрицают

В Кремле заявили, что им больше импонируют белорусские политики, нацеленные на сотрудничество с Россией, а программа Координационного совета оппозиции имеет иную направленность.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Мы точно пока не знаем платформу и требования (Координационного совета) оппозиции… Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и так далее. Они были, наверное, текстами, где в минимальной степени декларировались намерения на продолжение союзнических отношений".

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Беларуси, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, взаимовыгодное партнерство между двумя братскими странами".

Детали: На уточняющий вопрос, не идет ли речь, проще говоря, об Александре Лукашенко, Песков сказал: "А проще говорить не надо. Нужно говорить, как есть – это те политики, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений. Они нам импонируют больше".

Песков заявил, что Россия не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции, поскольку подобного рода контакты означали бы вмешательство во внутренние дела этой страны. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва критикует "тех, кто так делает".

Он отметил, что случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим является внутренним делом Белоруссии, и Россия не будет вмешиваться в ситуацию.

В то же время, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя заявление Пескова, отметил, что совет не принимал и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с РФ.

Прямая речь Латушко: "Я хотел бы, отвечая на высказывания наших коллег в РФ, наших друзей, может быть, правильно сказать, не коллег, а именно друзей в РФ, отметить: Координационный совет никогда не рассматривал и не принимал и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ".

"Я убежден, что сегодня в Беларуси нет политической силы, которая бы предлагала каким-либо образом ухудшить отношения с Российской Федерацией".