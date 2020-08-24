Австрія вперше висилає російського дипломата - РФ вже дала відповідь

МЗС Росії у понеділок, 24 серпня, оголосило про висилку з країни австрійського дипломата у відповідь на аналогічний крок австрійської сторони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своєму офіційному сайті МЗС РФ повідомило в понеділок, що посла Австрії Йоганнеса Айгнера викликано в міністерство. Там йому був "заявлений рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та вимогою покинути територію Австрійської Республіки".

Посилаючись на "принцип взаємності", в РФ оголосили дипломата посольства Австрії в РФ персоною нон грата.

Раніше в понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що влада Австрії вперше оголосила російського дипломата персоною нон грата і він повинен покинути країну до 1 вересня.

За даними видання, дипломата запідозрили у промисловому шпигунстві протягом багатьох років у компанії, яка працює в сфері високих технологій.

Нагадаємо, в середині серпня Словаччина оголосила про висилку трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.