Австрия впервые высылает российского дипломата - РФ уже дала ответ

МИД России в понедельник, 24 августа, объявил о высылке из страны австрийского дипломата в ответ на аналогичный шаг австрийской стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своем официальном сайте МИД РФ сообщил в понедельник, что посол Австрии Йоханнес Айгнер был вызван в министерство. Там ему был "заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики".

Ссылаясь на "принцип взаимности", в РФ объявили дипломата посольства Австрии в РФ персоной нон грата.

Ранее в понедельник австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти Австрии впервые объявили российского дипломата персоной нон грата и он должен покинуть страну до 1 сентября.

По данным издания, дипломата заподозрили в промышленном шпионаже в течение многих лет в компании, которая работает в сфере высоких технологий.

Напомним, в середине августа Словакия объявила о высылке трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.