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У "Бумбоксі" та "Океані Ельзи" відреагували на пісенний номер до Дня Незалежності

Понеділок, 24 серпня 2020, 17:22
Святослав Вакарчук та Андрій Хливнюк, фото: 24tv.ua

Представники гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності.

Джерело: продюсер "Бумбоксу" Олексій Согомонов у Facebook, представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко

Деталі: Согомонов повідомив, що з гуртом не обговорювали питання виконання їхньої пісні на концерті.

Про це ж заявила і представниця "Океану Ельзи". За її словами, ОЕ на надавав дозволу на виконання їх пісні, і взагалі авторів навіть про це не поінформували.

Пряма мова продюсера "Бумбоксу": "Ні, звісно, ніхто не питав".

 

 

Пряма мова Вікторії Хоменко: "Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше - навіть не звертались".

 

Нагадаємо: В рамках святкових заходів до Дня Незалежності пройшов концерт "Пісенна історія сучасної України". На ньому композицію "Бумбоксу" під назвою "Вахтерам" заспівав дует "Время и Стекло". А пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" виконав Андрій Данилко у ролі Вєрки Сердючки.

Українська правда
Теми: музикасвяткуваннякультура


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