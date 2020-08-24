У "Бумбоксі" та "Океані Ельзи" відреагували на пісенний номер до Дня Незалежності

Представники гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності.

Джерело: продюсер "Бумбоксу" Олексій Согомонов у Facebook, представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко

Деталі: Согомонов повідомив, що з гуртом не обговорювали питання виконання їхньої пісні на концерті.

Про це ж заявила і представниця "Океану Ельзи". За її словами, ОЕ на надавав дозволу на виконання їх пісні, і взагалі авторів навіть про це не поінформували.

Пряма мова продюсера "Бумбоксу": "Ні, звісно, ніхто не питав".

Пряма мова Вікторії Хоменко: "Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше - навіть не звертались".

Нагадаємо: В рамках святкових заходів до Дня Незалежності пройшов концерт "Пісенна історія сучасної України". На ньому композицію "Бумбоксу" під назвою "Вахтерам" заспівав дует "Время и Стекло". А пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" виконав Андрій Данилко у ролі Вєрки Сердючки.