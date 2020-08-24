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В "Бумбокс" и "Океане Эльзы" отреагировали на песенный номер ко Дню Независимости

Понедельник, 24 августа 2020, 17:22
В Бумбокс и Океане Эльзы отреагировали на песенный номер ко Дню Независимости
Святослав Вакарчук и Андрей Хлывнюк, фото: 24tv.ua

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения использовать свои композиции на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.

Источник: продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов в Facebook, представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко

Детали: Согомонов сообщил, что с группой не обсуждали вопрос исполнения их песни на концерте.

Об этом же заявила и представительница "Океана Эльзы". По ее словам, ОЭ не давал разрешения на исполнение их песни, более того, авторов даже об этом не проинформировали.

Прямая речь продюсера "Бумбокса": "Нет, конечно, никто не спрашивал".

 

Прямая речь Виктории Хоменко: "По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались".

 

Напомним: В рамках праздничных мероприятий ко Дню Независимости прошел концерт "Песенная история современной Украины". На нем композицию "Бумбокса" под названием "Вахтерам" спел дуэт "Время и Стекло". А песню "Там, де нас нема" группы "Океан Эльзы" исполнил Андрей Данилко в роли Верки Сердючки.

Украинская правда

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Темы: музыкапразднованиякультура
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