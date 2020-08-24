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Зеленський нагородив орденами віцепрезидента Єврокомісії і дипломатів ЄС

Понеділок, 24 серпня 2020, 17:42

Президент Володимир Зеленський у День незалежності відзначив державними нагородами України низку європейських дипломатів та політиків "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України і розвиток міждержавного співробітництва".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений указ Зеленського на президентському сайті. 

Згідно з текстом указу, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджено віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича і депутата парламенту Чехії Карела Шварценберга. 

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено главу представництва Європейського Союзу в Україні у 2016 – 2019 роках Х’юга Мінгареллі, главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і віцемаршалека польського Сейму Ришарда Терлецького. 

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали головний радник президента Туреччини Ібрагім Калин, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен і посол Італії в Україні Давіде ла Чечіліа. 

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено віцемаршалека польського Сейму Малгожату Марію Госєвську.

В цілому Зеленський відзначив нагородами 25 іноземних громадян.

Теми: ЗеленськийЄС


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