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Зеленский наградил орденами вице-президента Еврокомиссии и дипломатов ЕС

Понедельник, 24 августа 2020, 17:42

Президент Владимир Зеленский в День независимости отметил государственными наградами Украины ряд европейских дипломатов и политиков "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины и развитие межгосударственного сотрудничества".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный указ Зеленского на президентском сайте.

Согласно тексту указа, орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и депутат парламента Чехии Карел Шварценберг.

Орденом "За заслуги" II степени награждены глава представительства Европейского Союза в Украине в 2016 - 2019 годах Хьюг Мингарелли, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и вице-маршалек польского Сейма Рышард Терлецкий.

Орден "За заслуги" III степени получили главный советник президента Турции Ибрагим Калин, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и посол Италии в Украине Давиде ла Чечилия.

Орденом княгини Ольги III степени награждена вице-маршалек польского Сейма Малгожата Мария Госевськая.

В целом Зеленский отметил наградами 25 иностранных граждан.

Темы: ЗеленскийЕС


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