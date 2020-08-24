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У гуртожитку військового полігону "Десна" пролунав вибух, є загиблий та поранені

Понеділок, 24 серпня 2020, 19:50
У гуртожитку військового полігону Десна пролунав вибух, є загиблий та поранені

У понеділок, 24 серпня, на території 169-го Навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, внаслідок якого один військовий загинув, ще двоє отримали травми. Також постраждала одна цивільна особа.

Джерело: пресслужба полігону у Facebook

Деталі: У пресслужбі уточнили, що інцидент стався о 17:30. Цивільна дівчина, яка була в гостях у одного з військовослужбовців, перебуває у важкому стані. На даний час на місці події працює керівництво Навчального центру, командування Сухопутних Військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.

Посад та імен загиблого і постраждалих на "Десні" у пресслужбі не вказують. Військові наголосили: "Це - постійний склад. Родичам повідомляють особисто командири підрозділів".

Дослівно: "Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух.

В результаті один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані. Всі потерпілі були оперативно доставлені до медичних закладів де їм була надана медична допомога".

Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Сьогодні близько 17:30,...

Опубліковано Навчальний центр "Десна" - Прес-служба Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Українська правда

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Теми: вибухЗбройні силинадзвичайна подіяЧернігівська область
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