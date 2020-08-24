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В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые

Понедельник, 24 августа 2020, 19:50
В общежитии военного полигона Десна прогремел взрыв, есть погибший и раненые

В понедельник, 24 августа, на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала девушка - гражданское лицо.

Источник: пресс-служба полигона в Facebook

Детали: В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в 17:30. Гражданская девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Должностей и имен погибшего и пострадавших на "Десне" в пресс-служба не указывают. Военные отметили: "Это - постоянный состав. Родственникам сообщают лично командиры подразделений".

Дословно: "Вынуждены сообщить о чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв.

В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения где им была оказана медицинская помощь".

Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Сьогодні близько 17:30,...

Опубліковано Навчальний центр "Десна" - Прес-служба Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Украинская правда

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Темы: взрывВооруженные силычрезвычайное происшествиеЧерниговская область
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