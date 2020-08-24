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Армія Білорусі в повній бойовій готовності, почався призов військовослужбовців запасу

Понеділок, 24 серпня 2020, 21:51
Армія Білорусі в повній бойовій готовності, почався призов військовослужбовців запасу

Міністерство оборони Білорусі розпочинає так званий третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил, передбачається приведення окремих військових частин до "найвищого рівня бойової готовності" і призов до служби військових із запасу.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на оборонне відомство Республіки

Дослівно: "З 24 серпня за розпорядженням міністра оборони Білорусі під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил проводиться третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. В ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин до найвищих рівнів бойової готовності із призовом військовослужбовців із запасу".

Нагадаємо: Білоруська армія на тлі масових антиурядових протестів готується до проведення 28-31 серпня масштабних тактичних навчань у Гродненській області, поблизу кордону з Литвою. Метою перевірки нібито є оцінка здатності і готовності військових частин виконати завдання за призначенням "в динамічно мінливій обстановці, вдень і вночі, а також вдосконалення бойового вишколу військ". Перевірка повинна завершиться проведенням тактичного навчання.

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що вперше за 25 років йому довелося приводити основні частини Збройних Сил країни в повну бойову готовність.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьармія
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