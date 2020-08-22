Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що вперше за 25 років йому довелося приводити основні частини Збройних Сил країни в повну бойову готовність.

Джерело: Лукашенко в пункті постійної дислокації 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади в Гродно, передає БЕЛТА

Деталі: Лукашенко поскаржився, що, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, йому доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки.

Він зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

Пряма мова: "Що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви".

Деталі: Пізніше на мітингу в Гродно Лукашенко закликав білорусів ніколи і нікому не віддавати свою країну.

Пряма мова: "Питання не в Лукашенку сьогодні. Я наївся цього хліба (президентського - ред.). Але уявіть на хвилину - немає Лукашенка. Хто сьогодні командував би військами на західному кордоні? Ми б на цій площі вже не були б господарями. Нас поламали б, покришили і виплюнули б".

Що передувало: 18 серпня Лукашенко вже заявляв, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведено в повну бойову готовність.

В Білорусі з 9 серпня тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей.

Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.