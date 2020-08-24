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Вчені: Коронавірусом можна заразиться повторно

Понеділок, 24 серпня 2020, 22:32

Дослідники з Гонконзького університету повідомили про перший підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом.

Джерело: NBC News з посиланням на публікацію в медичному журналі Clinical Infectious

Деталі: У 33-річного чоловіка виявили Covid-19 через 4,5 місяці після першого випадку зараження.

У хворого з'явилися легкі симптоми в кінці березня, коли йому вперше поставили діагноз COVID-19. Пацієнт був госпіталізований 29 березня, але його симптоми зникли, і він був виписаний 14 квітня.

Друге інфікування відбулося більш ніж через чотири місяці, після того, як чоловік повернувся до Гонконгу з Іспанії через Великобританію. Згідно з дослідженням, пацієнт отримав позитивний результат тесту 15 серпня, і він був знову госпіталізований, хоча ніяких симптомів у нього не спостерігалося.

Дослідники порівняли секвеновані геноми вірусу після обох інфекцій і виявили, що друга інфекція, ймовірно, несуттєво відрізняється від вихідного штаму вірусу. Вчені заявили, що це підтверджує, що випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію.

Відкриття передбачає, що деякі пацієнти, які одужують від COVID-19, можуть мати лише короткочасний імунітет, який захищає від повторного зараження ненадовго.

Цей випадок, ймовірно, матиме велике значення для вчених, які працюють над методами лікування з використанням антитіл від пацієнтів, що одужали, а також для тих, хто намагається розробити безпечну і ефективну вакцину.

Теми: коронавірусмедицинанаука


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