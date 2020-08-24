Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ученые: Коронавирусом можно заразиться повторно

Понедельник, 24 августа 2020, 22:32
Ученые: Коронавирусом можно заразиться повторно

Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом.

Источник: NBC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases

https://www.nbcnews.com/science/science-news/hong-kong-man-was-reinfected-coronavirus-researchers-say-n1237840

Детали: У 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

У больного появились легкие симптомы в конце марта, когда ему впервые поставили диагноз COVID-19. Пациент был госпитализирован 29 марта, но его симптомы исчезли, и он был выписан 14 апреля.

Второе инфицирование произошло более чем через четыре месяца, после того, как мужчина вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Согласно исследованию, пациента получил положительный результат теста 15 августа, и он был снова госпитализирован, хотя никаких симптомов у него не наблюдалось.

Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, по-видимому, несущественно отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

Открытие предполагает, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго.

Этот случай, вероятно, будет иметь большое значение для ученых, которые работают над методами лечения с использованием антител от выздоровевших пациентов, а также для тех, кто пытается разработать безопасную и эффективную вакцину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусмедицинанаука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: