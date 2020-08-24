Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом.

Источник: NBC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases

https://www.nbcnews.com/science/science-news/hong-kong-man-was-reinfected-coronavirus-researchers-say-n1237840

Детали: У 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

У больного появились легкие симптомы в конце марта, когда ему впервые поставили диагноз COVID-19. Пациент был госпитализирован 29 марта, но его симптомы исчезли, и он был выписан 14 апреля.

Второе инфицирование произошло более чем через четыре месяца, после того, как мужчина вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Согласно исследованию, пациента получил положительный результат теста 15 августа, и он был снова госпитализирован, хотя никаких симптомов у него не наблюдалось.

Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, по-видимому, несущественно отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

Открытие предполагает, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго.

Этот случай, вероятно, будет иметь большое значение для ученых, которые работают над методами лечения с использованием антител от выздоровевших пациентов, а также для тех, кто пытается разработать безопасную и эффективную вакцину.