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У Швеції не очікують на другу велику хвилю коронавірусу

Понеділок, 24 серпня 2020, 22:44
У Швеції не очікують на другу велику хвилю коронавірусу

Головний епідеміолог та архітектор стратегії боротьби Швеції з коронавірусом Андерс Тегнелл вважає, що восени в країні слід чекати на локальні спалахи захворювання COVID-19, але не на велику другу хвилю.

Про це він заявив у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми не думаємо, що у нас буде класична друга хвиля, подібна до тієї, що спостерігається при пандемії грипу, коли ви знову отримуєте широке поширення інфекції в суспільстві", - сказав Тегнелл в інтерв'ю телекомпанії TV4.

"Схоже, що ця хвороба діє по-іншому. Поширення більш неоднорідне, тому ймовірність того, що ми побачимо - як зараз спостерігається в Європі - це спалахи в певних місцях, на робочих місцях і в схожих середовищах впродовж осені", - пояснив він.

Він додав, що хвороба залишається непередбачуваною. 

"Але те, що ми повернемося до ситуації, яка була у нас навесні - ні, такого ми не передбачаємо", - зазначив Тегнелл. 

Швеція, на відміну від інших країн Європи, залишила відкритими підприємства, ресторани і більшість шкіл протягом усієї пандемії. 

На душу населення в країні зафіксовано більше смертей від коронавірусу,  ніж в її скандинавських сусідів, але не так багато, як в найбільш постраждалих країнах Європи, таких як Бельгія, Іспанія і Велика Британія.

За останні кілька місяців у Швеції різко знизилась кількість нових випадків зараження, госпіталізацій і смертей. 

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"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусШвеціяепідемія
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