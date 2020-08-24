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В Швеции не ожидают второй большой волны коронавируса

Понедельник, 24 августа 2020, 22:44
В Швеции не ожидают второй большой волны коронавируса

Главный эпидемиолог и архитектор стратегии борьбы Швеции с коронавирусом Андерс Тегнелл считает, что осенью в стране следует ждать на локальные вспышки заболевания COVID-19, но не на большую вторую волну распространения инфекции.

Об этом он заявил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы не думаем, что у нас будет классическая вторая волна, подобная той, что наблюдается при пандемии гриппа, когда вы снова получаете широкое распространение инфекции в обществе", - сказал Тегнелл в интервью телекомпании TV4.

"Похоже, что эта болезнь действует по-другому. Распространение более неоднородно, поэтому вероятность того, что мы увидим - как сейчас наблюдается в Европе - это вспышки в определенных местах, на рабочих местах и ​​в похожих средах в течение осени", - пояснил он.

Он добавил, что болезнь остается непредсказуемой.

"Но то, что мы вернемся к ситуации, которая была у нас весной - нет, такого мы не предусматриваем", - отметил Тегнелл.

Швеция, в отличие от других стран Европы, оставила открытыми предприятия, рестораны и большинство школ в течение всей пандемии.

На душу населения в стране зафиксировано больше смертей от коронавируса, чем в ее скандинавских соседей, но не так много, как в наиболее пострадавших странах Европы, таких как Бельгия, Испания и Великобритания.

За последние несколько месяцев в Швеции резко снизилось количество новых случаев заражения, госпитализаций и смертей.

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Темы: коронавирусШвецияэпидемия
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