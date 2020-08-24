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Лукашенко погодив з Путіним випробовування російської вакцини від Covid-19 на білорусах

Понеділок, 24 серпня 2020, 23:19

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, вчергове поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним та погодив з ним випробовування російської вакцини проти коронавірусу на білоруських громадянах.

Джерело: повідомлення на офіційному сайті Лукашенка від 24 серпня

Дослівно: "Глави держав обговорили питання боротьби з коронавірусом. У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавіруса, що вироблена в Російській Федерації".

Деталі: Таким чином Білорусь наразі є єдиною країною, що очікує отримати вакцину, розроблену росіянами.

Нагадаємо: В українському Міністерстві охорони здоров'я раніше наголошували, що обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною та безпечною.

При цьому іноземні експерти висловили стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях. У свою чергу, у Всесвітній організації охорони здоров'я переконані, що допуск російської вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці

Українська правда
Теми: коронавірусЛукашенкоПутінРосія


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