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Лукашенко согласовал с Путиным испытания российской вакцины от Covid-19 на белорусах

Понедельник, 24 августа 2020, 23:19

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, в очередной раз поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и согласовал с ним испытания российской вакцины против коронавируса на белорусах.

Источник: сообщение на официальном сайте Лукашенко от 24 августа

Дословно: "Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации".

Детали: Таким образом Беларусь сейчас является единственной страной, ожидающей получить вакцину, разработанную россиянами.

Напомним: В украинском Министерстве здравоохранения ранее отмечали, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной.

При этом иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.

Темы: коронавирусЛукашенкоПутинРосcия


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