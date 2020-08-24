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TikTok оскаржив у суді указ Трампа

Понеділок, 24 серпня 2020, 23:42
TikTok оскаржив у суді указ Трампа

Власники застосунку TikTok у понеділок, 24 серпня, подали щодо указу президента США Дональда Трампа позов, яким хочуть оскаржити обмежувальні заходи американського уряду.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У позові зазначається, що указ Трампа, який наказав заборонити угоди з китайськими власниками застосунків TikTok та WeChat, суперечить законодавству США, адже платформа не є "надзвичайною загрозою" національній безпеці Сполучених Штатів.

Як наголошують позивачі, рішення Трампа потенційно може позбавити користувачів відео-застосунку їхніх "прав без будь-яких доказів, що виправдовують такі заходи".

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Нагадаємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.

Також Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

Теми: СШАКитайінтернетсуд
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