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У США почали розслідування щодо Трампа і Trump Organization

Вівторок, 25 серпня 2020, 05:31

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює президента США Дональда Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів. 

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Мета маніпуляцій вартістю активами – забезпечення позик та отримання економічних пільг. 

Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

У компанії заявили, що намагаються співпрацювати із прокурором штату. У Трампа також вважають, що справа умисно відкрита напередодні виборів. 

Нагадаємо: 

  • Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Змагатись за крісло будуть чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Українська правда
Теми: ТрампСША


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