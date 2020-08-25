У США почали розслідування щодо Трампа і Trump Organization
Вівторок, 25 серпня 2020, 05:31
Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює президента США Дональда Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Мета маніпуляцій вартістю активами – забезпечення позик та отримання економічних пільг.
Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена.
У компанії заявили, що намагаються співпрацювати із прокурором штату. У Трампа також вважають, що справа умисно відкрита напередодні виборів.
Нагадаємо:
- Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Змагатись за крісло будуть чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.
Українська правда