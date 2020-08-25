У США почали розслідування щодо Трампа і Trump Organization

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює президента США Дональда Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Мета маніпуляцій вартістю активами – забезпечення позик та отримання економічних пільг.

Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена.

У компанії заявили, що намагаються співпрацювати із прокурором штату. У Трампа також вважають, що справа умисно відкрита напередодні виборів.

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