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В США начали расследование в отношении Трампа и Trump Organization

Вторник, 25 августа 2020, 05:31

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает президента США Дональда Трампа и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Цель манипуляций стоимостью активами – обеспечение займов и получения экономических льгот.

Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых – снижена.

В компании заявили, что пытаются сотрудничать с прокурором штата. В Трампа также считают, что дело умышленно открыто накануне выборов.

Напомним:

  • Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соревноваться за кресло будут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Украинская правда
Темы: ТрампСША


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