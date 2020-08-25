В США начали расследование в отношении Трампа и Trump Organization
Вторник, 25 августа 2020, 05:31
Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает президента США Дональда Трампа и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Цель манипуляций стоимостью активами – обеспечение займов и получения экономических льгот.
Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых – снижена.
В компании заявили, что пытаются сотрудничать с прокурором штата. В Трампа также считают, что дело умышленно открыто накануне выборов.
Напомним:
- Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соревноваться за кресло будут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.
Украинская правда