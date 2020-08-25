В США начали расследование в отношении Трампа и Trump Organization

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает президента США Дональда Трампа и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Цель манипуляций стоимостью активами – обеспечение займов и получения экономических льгот.

Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых – снижена.

В компании заявили, что пытаются сотрудничать с прокурором штата. В Трампа также считают, что дело умышленно открыто накануне выборов.

Напомним: