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Шість країн долучилися до "кримських санкцій" ЄС проти Росії

Вівторок, 25 серпня 2020, 08:20
Шість країн долучилися до кримських санкцій ЄС проти Росії
Фото zn.ua

Шість країн, які не є членами Європейського союзу, приєдналися до рішення Євроради про продовження санкцій проти Росії за анексію українського Криму.

Джерело: сайті Євроради

Дослівно: "Країни-кандидати (на вступ до ЄС – ред.) Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Норвегія, а також Україна та Грузія долучилися до цього рішення".

Деталі: Повідомляється, що ці країни забезпечуватимуть, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради. 

Передісторія:

  • ЄС ввів обмежувальні заходи відносно Росії у 2014 році через окупацію РФ українського Криму.
  • 29 червня Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.
  • Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.  

Українська правда

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Теми: ЄСРосіясанкції
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