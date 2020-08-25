Шість країн долучилися до "кримських санкцій" ЄС проти Росії
Вівторок, 25 серпня 2020, 08:20
Шість країн, які не є членами Європейського союзу, приєдналися до рішення Євроради про продовження санкцій проти Росії за анексію українського Криму.
Джерело: сайті Євроради
Дослівно: "Країни-кандидати (на вступ до ЄС – ред.) Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Норвегія, а також Україна та Грузія долучилися до цього рішення".
Деталі: Повідомляється, що ці країни забезпечуватимуть, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради.
Передісторія:
- ЄС ввів обмежувальні заходи відносно Росії у 2014 році через окупацію РФ українського Криму.
- 29 червня Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.
- Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Українська правда