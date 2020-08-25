Шість країн долучилися до "кримських санкцій" ЄС проти Росії

Шість країн, які не є членами Європейського союзу, приєдналися до рішення Євроради про продовження санкцій проти Росії за анексію українського Криму.

Джерело: сайті Євроради

Дослівно: "Країни-кандидати (на вступ до ЄС – ред.) Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Норвегія, а також Україна та Грузія долучилися до цього рішення".

Деталі: Повідомляється, що ці країни забезпечуватимуть, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради.

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