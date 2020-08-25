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Шесть стран присоединились к "крымским санкциям" ЕС против России

Вторник, 25 августа 2020, 08:20
Шесть стран присоединились к крымским санкциям ЕС против России
Фото zn.ua

Шесть стран, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма.

Источник: сайте Евросовета

Дословно: "Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – ред.) Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению".

Детали: Сообщается, что эти страны будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.

Предыстория:

  • ЕС ввел ограничительные меры в отношении России в 2014 году из-за оккупации РФ украинского Крыму.
  • 29 июня Совет Евросоюза принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.
  • Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Украинская правда
Темы: ЕСРосcиясанкции
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