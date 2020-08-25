Шесть стран присоединились к "крымским санкциям" ЕС против России

Шесть стран, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма.

Источник: сайте Евросовета

Дословно: "Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – ред.) Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению".

Детали: Сообщается, что эти страны будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.

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