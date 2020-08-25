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Половину України накриють дощі та грози

Вівторок, 25 серпня 2020, 08:37

25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)".

 

Також у вівторок в Україні, крім більшості західних, Житомирської, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.   

Українська правда

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Теми: погода
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